Bagni di Lucca  – Presepe Vivente, a Granaiola..

– Evento di Presepe Vivente Bagni di Lucca –

– 9ª Edizione Presepe Vivente Bagni di Lucca 2022 – Paese: Granaiola – Domenica 4. Dicembre ore. 12.

– Invitando tutti a trascorre una indimenticabile prima domenica di dicembre in questo paese medievale che verrá coperto di Costumi di Mille Epoche, Antichi Mestieri, Musicisti e Artisti da strada. L´insolito percorso gastronomico con tante golosita, uno spirito natalizio accogliente per tutte le età vi aspetta.

– Ormai orgoglio del nostro comune e di tutta la mediavalle. Un gran bell’evento diventato un punto cardine delle festività natalizie e della “Valle dei Presepi”. Che vede coinvolti i paesi e la forte comunità di Granaiola, Pieve Monti di Villa, Riolo e Monti di Villa + tutti i partecipanti “extra” .

– Natività ore 17.00.

Vi aspettiamo numerosi come negli anni precedenti.

******Ingresso Libero******

Partenza Navetta per visitatori: Ore 12.(Stadio di Fornoli)

Parcheggio Auto: (Stadio di Fornoli)