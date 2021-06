Bagni di Lucca.. oggi Incontro sul cinipide galligeno

– E’ iniziato da qualche giorno il ciclo di incontri sulla castanicoltura organizzato dall’Associazione castanicoltori della Lucchesia con il supporto di Irf e con il contributo dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio.

– giovedì 24 giugno a Bagni di Lucca nella sala rosa del Circolo dei forestieri alle 21, ci si incontra per trattare delle problematiche in atto in Media Valle del Serchio, e più in generale in Toscana, dei risultati prodotti dalla lotta biologica e delle prospettive.

– Prenotarsi all’indirizzo mail ass.castanicoltori.lucchesia@gmail.com