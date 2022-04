BAGNI DI LUCCA – Con l’apertura della sede elettorale della lista Civica che sostiene la rielezione di Paolo Michelini a sindaco di Bagni di Lucca, si può affermare che si è aperta ufficialmente la campagna elettorale alle elezioni amministrative del comune termale.

L’attuale sindaco in carica si ripresenta come 5 anni fa; sostenuto oltre che dai componenti di una lista civica anche dal Centro Sinistra e quindi dal PD,; sembrava infatti ci potesse essere una possibile rottura con un parte del partito invece i Dem appoggiano in modo unito e convinto la lista di Paolo Michelini.

All’apertura della sede elettorale era presente anche il segretario PD di Bagni di Lucca Umberto Bartoli, quello territoriale Patrizio Andreuccetti e si è fatta notare anche la presenza di Luca Menesini. Tanti saranno i temi di questa campagna legati ai punti che formano il programma elettorale della lista Civica “ Per guardare avanti”.

fonte noitv