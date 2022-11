Le gravissime condotte contestate agli indagati, commesse in danno degli ospiti di una casa famiglia per anziani autosufficienti o parzialmente disabili, riguardano la presunta commissione dei reati di maltrattamenti aggravati, circonvenzione di incapaci e violenza sessuale.

I carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana1 hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di esecuzione di misura cautelare in carcere emessa dall’Ufficio del GIP del Tribunale di Lucca nei confronti di due coniugi, entrambi 52enni, proprietari e gestori di una struttura per anziani nel comune di Bagni di Lucca che fino ad oggi alloggiava 8 persone di età compresa tra i 63 e gli 87 anni.

Le gravissime condotte contestate agli indagati, commesse in danno degli ospiti di una casa famiglia per anziani autosufficienti o parzialmente disabili, sarebbero state ricostruite dalle investigazioni svolte dai carabinieri sotto la direzione del pubblico ministero della Procura di Lucca Elena Leone, e riguardano la presunta commissione dei reati di maltrattamenti aggravati, circonvenzione di incapaci e violenza sessuale.

Le indagini erano partite circa due mesi fa quando i militari del capoluogo garfagnino avevano raccolto delle confidenze, immediatamente confermate dai primi accertamenti, dalle quali erano emerse gravi irregolarità ad opera dei gestori della struttura, i cui ospiti sarebbero stati quotidianamente umiliati e sottoposti a violenze fisiche, verbali e a sfondo sessuale.

Tutti comportamenti che sembrano aver trovato riscontro nell’esito delle attività tecniche disposte dalla Procura e che hanno consentito ai militari di ricostruire un panorama raccapricciante, fatto di quotidiane vessazioni, in cui gli anziani erano costretti a subire maltrattamenti riconducibili a plurime tipologie di condotte: minacce e insulti verbali, percosse e aggressioni fisiche vere e proprie, ma anche violenze sessuali consistenti in palpeggiamenti nelle zone intime o approcci verbali spinti e gravemente allusori. Tutte azioni che portavano a piegare totalmente la volontà delle vittime, a punire atteggiamenti che gli indagati ritenessero non consoni, comunque idonee nel costringerli a vivere in un clima di costante terrore e mortificazione.

Al già grave quadro d’insieme gli esiti delle indagini hanno aggiunto anche altre ipotesi di reato, essendo emerse ulteriori presunte condotte che accreditano nei confronti degli arrestati la volontà di approfittare e abusare della conquistata posizione di supremazia nei confronti degli anziani, nonché delle loro deficienze psichiche, inducendoli a compiere o accettare disposizioni patrimoniali in loro danno che avevano quale finalità l’acquisizione di ingiusti profitti da parte degli indagati. I Carabinieri hanno infatti operato nella struttura una meticolosa perquisizione, che di fatto consta essere un’abitazione a due piani posta ai margini del centro abitato, sequestrando quanto ritenuto utile a confermare tutti i reati fino ad ora ipotizzati. Tutti gli ospiti della struttura sono stati ricollocati altrove. I due arrestati, legati tra loro sentimentalmente, ma non sposati, sono stati tradotti rispettivamente presso il carcere di Lucca e presso la sezione femminile del carcere di Pisa.