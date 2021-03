Bagni di Lucca.. La ricostruzione della palestra di Fornoli

– I lavori partiranno lunedì 22 marzo con la ricostruzione della palestra comunale polivalente del plesso scolastico della frazione di Fornoli.. Un intervento daoltre 1 milione di euro che è stato interamente finanziato dal ministero dell’istruzione. Un progetto che era stato riapprovato vista l’esigenza di ricostruire la palestra sul lato ovest dell’area (su cui insiste il plesso scolastico), non sul lato nord-est come previsto nel progetto originario. Il tutto allo scopo di garantire il rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati esistenti, oltre che per ottenere una struttura sportiva con una migliore accessibilità, più grande e spaziosa.