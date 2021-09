Il Circo e la Luna ASD-APS è da anni impegnata nel portare avanti con metodo e competenza la Rassegna Regionale del Teatro della Scuola di Bagni di Lucca.

Nel 2020 ci siamo battuti per la sua XXVII Edizione che è stata realizzata completamente online ed ha visto coinvolte scuole e compagnie teatrali di tutta la Toscana. Anche quest’anno nel 2021 la parola chiave per noi è resilienza e portiamo avanti, con rinnovata fiducia nei nostri mezzi artistici in grado di aprire le porte, accogliere, dare voce rendere possibile l’incontro tra studenti, insegnanti, formatori, educatori che possano essere guida forte competente e possano illuminare la strada in un momento dove alla nostra arte si attribuisce più di sempre, un ruolo importante e significativo: quello di produrre il cambiamento.

Siamo in continua evoluzione come esseri umani e come artisti, quest’anno le categorie di concorso vengono incontro alle nuove esigenze comunicative, diamo spazio agli spettacoli teatrali, musicali, di teatrodanza, ma anche alle forme artistiche innovative e audiovisive includendo i cortometraggi e l’invio di materiale video inerente ai progetti teatrali svolti a scuola.

Se non potete venire voi saremo noi a venire a scuola!

I nostri docenti preparati vi offrono una formazione a 360° e l’assistenza per la preparazione di spettacoli. Gli attori professionisti della compagnia verranno direttamente a scuola con i loro spettacoli che raccontano i temi importanti che la rassegna porta avanti: inclusione, educazione alla cittadinanza attiva, legalità, resilienza, empatia, comunicazione.

Il bello vince sempre: ed è di quella bellezza unica insostituibile che risiede in ognuno di noi che parliamo, quella bellezza che brilla negli occhi di ogni bambino e bambina di ogni ragazza e ragazzo, quando apre il suo cuore sulla scena per condividere con il mondo spettatore il suo sentire, la metamorfosi continua e costante che ci rende vivi.