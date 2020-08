BAGNI DI LUCCA – IN LOCALITA’ BRANDEGLIO GIOVANE PERDE LE TRACCE DEL SENTIERO

Si è avventurato nel bosco per raggiungere una sorgente ma poi non è riuscito a ritrovare il sentiero per tornare a casa.

Un ragazzo di 17 si è smarrito nelle montagne in localita BRANDEGLIO NEL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

Il Padee ha chiesto l’aiuto del 118 che ha allertato le forze dell’ordine per le ricerche.

Il ragazzo poco dopo è stato rintracciato per fortuna dai soccorritori