BAGNI DI LUCCA – IL PAESE DEI BALOCCHI SABATO ORE 15

Sabato 12 Settembre Bagni di Lucca si animerà per la consueta FESTA DEI BALOCCHI.

L’evento inizierà alle ore 15.00 e si prolungherà per tutta la sera con spettacoli in tutte le piazze riconquistando così le radici di manifestazione legata all’arte di strada.

Sarà rigoroso l’obbligo di mascherina in tutto il Capoluogo ed ogni spettacolo sarà regolamentato da norme anticovid che garantiranno il distanziamento sociale.

Saranno presenti Karakongioli con il suo Spettacolo di Equilibrismo e giocolieria, gli Artisti dell’Aria de Il Circo e La Luna con le loro acrobazie aeree nello Spettacolo “Senza Fili: Guida pratica per non cigolare” con Nico e Sole, la Compagnia Experia Arte di Lucca con i suoi improvvisatori, la Compagnia dell’ Aschera di Corfino che si esibirà nel Teatro Accademico con lo Spettacolo in dialetto Corfinese “Gosto e Mea ed altre storie”, Gianni Luigi Colombo artista e marionettista con il suo Kamishibai e il Teatro delle Ombre, e Maghi e Fate e raccontastorie e la consueta Fata Turchina che stavolta abita nella sua tenda nel Parco della Contessa come da perfetto clima anticovid suggerisce.

Nel pomeriggio bolle di sapone per tutti con Ilaria e lo Spettacolo serale di Fire Aida completano il quadro.

La festa si è estesa a tutto il paese per garantire spazio per tutti.