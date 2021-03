Bagni di Lucca.. Il mese della consapevolezza dell’endometriosi

– lI Comune di Bagni di Lucca sostiene la campagna “Road-Endo -Conosc-Endo” promossa dall’Associazione Endometriosi FVG Odv, illuminando di giallo il Ponte delle Catene.

– Marzo è il mese della consapevolezza dell’endometriosi e l’arte, la storia e la cultura si illumina di giallo a sostegno delle donne con l’endometriosi.

FVG – l’endometriosi è una patologia invalidante che colpisce una persona su dieci: secondo i dati Istat, in Toscana, i soggetti in età fertile – dai 15 ai 49 anni – sono circa 745 mila, il 10% soffre di endometriosi. Parliamo di circa 75 mila ragazze e donne, una fetta importante della popolazione, ma nonostante questo, si parla ancora troppo poco di questo problema che in diversi casi limita significativamente la vita di chi ne soffre.

#illuminailmesedellendometriosi. – Il mese della consapevolezza torna anche nel 2021 per lanciare un messaggio importante: «nessuna si deve sentire sola!». E lo fa anche attraverso i social, con gli hashtag #LArtesilluminaxdonnendo

– L’iniziativa raccoglie anche la proposta dei Consiglieri Laura Lucchesi e Claudio Gemignani che hanno dimostrato la loro sensibilità al tema.

– L’Amministrazione, e in particolare l’Assessore Francesca Lenzarini e il Consigliere Maria Barsellotti, è lieta di poter contribuire con un gesto di solidarietà verso le molte donne che soffrono di Endometriosi e ancora lottano per un giusto riconoscimento; Da questa sera il Ponte delle Catene sarà illuminato di giallo.