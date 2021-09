Bagni di Lucca ha celebrato la tradizionale Festa del Paesi dei Balocchi

BAGNI DI LUCCA – Sabato 18 Settembre a Bagni di Lucca si è svolta la decima edizione del “Paese dei balocchi”, anche quest’an

no, come nel 2020, in un unico giorno ma con orario esteso fino alla sera. L’organizzazione è stata a cura dell’Amministrazione Comunale e della Compagnia Il Circo e La Luna.

Visto il grande successo dello scorso anno l’amministrazione ha puntato proprio sull’edizione serale anche per il 2021 e nonostante le perplessità iniziali è stato un successo soprattutto per la grande ed entusiastica affluenza di bimbi, in teatro e nella piazza antistante. L’evento ha visto la presenza di alcuni banchi di prodotti artigianali e non solo lungo la via centrale di Bagni di Lucca, ma anche, durante la serata, animazioni diverse sia dentro che fuori dal Teatro Accademico.

Il tutto con un omaggio alle radici di questa manifestazione legata all’arte di strada, ma anche ripercorrendo un filo conduttore legato alla favola di Pinocchio ed ai suoi personaggi. Tra le iniziative di cornice, nel corso della serata, anche la presentazione del libro “L’erbario poetico” con l’autore intervistato da Vittorio Giusti. Il Paese dei Balocchi è stato il primo momento di una serie di eventi legati alla manifestazione Teatro della scuola e che punteranno ad aprire il teatro di Bagni di Lucca ai bambini, ai ragazzi ed alle famiglie per rispolverare la sana buona abitudine di andare a teatro. Gli eventi futuri si terranno dal 24 ottobre al 13 febbraio

fonte noitv