BAGNI DI LUCCA – Coronavirus i numeri

Alla data del 22/03/2021 il tasso dei positivi per gli ultimi 7 giorni è pari a 569, su gli ultimi 14 giorni risulta pari a 810 superando quindi il valore corrispondente di 250 positivi per 100.000 abitanti, definito come criterio per l’individuazione delle zona rossa.