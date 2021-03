BAGNI DI LUCCA – Continua il lavoro per la formazione del Piano Operativo Comunale (POC).

L’11 febbraio scorso si è tenuta la conferenza di copianificazione con presenti i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Bagni di Lucca, della Provincia di Lucca e della Regione Toscana.

Il Comune di Bagni di Lucca è dotato di Piano Strutturale Intercomunale (approvato nel 2019) e di Regolamento Urbanistico (approvato nel 2012).

Con Delibera di Consiglio n.24 del 26/06/2020 il Comune di Bagni di Lucca ha avviato il procedimento di formazione del Piano Operativo Comunale (POC) ai sensi dell’art.17 della L.R. 65/2014.

Il Piano Operativo Comunale (POC) sostituirà il previgente Regolamento Urbanistico e sarà lo strumento conformativo del regime dei suoli esteso all’intero territorio comunale; conterrà la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, nonché le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, nonché la disciplina del territorio rurale, con l’obiettivo di valorizzazione delle risorse esistenti ed il loro sviluppo economico e sociale, con grande attenzione agli aspetti della qualità urbana ed ambientale e della sostenibilità delle scelte di piano.

Nella riunione è stato approvato l’elenco degli interventi di nuovo impegno di suolo da prevedere all’esterno del territorio urbanizzato, in conformità alle scelte già operate con il Piano Strutturale Intercomunale.

Il piano è un documento fondamentale per lo sviluppo sia in campo industriale, ma soprattutto in campo turistico.

Sarà l’atto di governo del territorio attraverso il quale il nostro territorio, in modo partecipato, si imporrà le regole per la gestione degli insediamenti e del territorio rurale.

Dal mese di marzo entrerà nel vivo la fase di partecipazione pubblica che precede l’adozione del Piano: l’Amministrazione intende convocare a breve un incontro pubblico in cui verranno fornite tutte le informazioni utili ai cittadini, ai professionisti e agli operatori economici, per consentire loro di poter partecipare attivamente alla formazione del nuovo Piano Operativo formulando proposte e osservazioni utili secondo le modalità che verranno indicate nel corso dell’incontro pubblico.

A causa dell’emergenza sanitaria probabilmente l’incontro si dovrà svolgere in modalità di video conferenza; ogni informazione relativa verrà comunque pubblicata anche sul sito internet dedicato al Piano Operativo, che illustra i contenuti e le fasi del procedimento in corso, al quale si accede direttamente dal sito del Comune o tramite il seguente link: https://pocbagnidilucca.altervista.org/