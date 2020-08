bagni di lucca – Comunicato del Sindaco – aggiornamento virus 19

bagni di lucca – Comunicato del Sindaco – aggiornamento virus 19

Ho avuto informazioni di un caso di positività al COVID-19. Si tratta di una persona residente a Bagni di Lucca ma domiciliata stabilmente in altro Comune. Non risulta collegata a persone residenti a Bagni di Lucca ma è stata accertata da contatti positivi in altro Comune.

La persona contagiata sta bene ed è curata a domicilio.

L’ASL ha messo in campo tutti i tracciamenti previsti dal protocollo sanitario e la situazione è sotto stretto controllo.

È importante mantenere alta la guardia e mettere in campo tutte le protezioni previste: indossare la mascherina, anche alla luce dell’ultima ordinanza del Ministero della Salute, lavarsi frequentemente le mani e mantenere la distanza interpersonale.