BAGNI DI LUCCA – “BOLLETTA TARI DA 4000 EURO PER UN RISTORANTE.

CIFRA ESAGERATA PER UN ANNO SENZA LAVORO”

La denuncia di Ilario Cassai, titolare dell’ Antico Caffè del Sonno.

Cassai:

“Una bolletta Tari di circa 4mila euro per l’anno in corso, è quella che ho ricevuto dal comune.

Una cifra da paura, considerando che la nostra attività è iniziata a metà Luglio, in quanto nei mesi precedenti siamo stati chiusi, oppure abbiamo lavorato a scartamento ridotto, quando addirittura a rimessa.

Ci saremmo aspettati uno sconto, almeno del 25% ma la bolletta è intera, come se avessimo sempre lavorato in pieno, ma se l’attività è ferma, per cui non produciamo rifiuti, non sarebbe logico avere degli sgravi sull’imposta?

Così facendo ci mettono in ginocchio.[..]”