Bagni di Lucca  – Antichi Mulini di Montefegatesi – domenica 6 novembre..

– Evento di Paolo Bencivenni e Ambra Dini –

– Nel contesto montano di Montefegatesi andremo a ripercorrere la vecchia via dei mulini ripristinata da un duro lavoro di enti locali, ricca di storia e tradizioni!

Ci sono meravigliosi luoghi da conoscere legati ad antichi mestieri e racconti da tramandare.

L’arte del mugnaio, avvolto da un legame indissolubile al mulino con cui condivideva giorni e notti, è senza dubbio il più rappresentativo.

L’itinerario è molto semplice, consigliato anche per i principianti e per famiglia, in quanto si percorreranno le vie del paese e i sentieri che lo circondano.

Venite a passare una domenica mattina alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni!