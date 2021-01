BAGNI DI LUCCA – Aggiornamento SULLA VIABILITA’

Enel è intervenuta questa notte e nella giornata di oggi per fornire elettricità in Via Letizia, San Cassiano e le Valli.

Da ieri sono in azione le squadre dei Vigili del Fuoco per il taglio delle piante in diversi punti del territorio e continueranno a lavorare anche domani. Inoltre interverranno anche per liberare la strada che porta in Albereta dove rimangono ancora isolati degli animali.