BAGNAI E BALDINI (LEGA) INSIEME PRIMA ALLA VILLA PUCCINI A TORRE DEL LAGO, POI NELL’INCONTRO CON LE CATEGORIE ECONOMICHE A VIAREGGIO. GIOVEDI’ ARRIVA A VIAREGGIO IL CAPOGRUPPO ALLA CAMERA RICCARDO MOLINARI E VENERDI’ TORNA ANCORA PER LA CHIUSURA MATTEO SALVINI.

Il Senatore Alberto Bagnai, nominato di recente Responsabile Federale del Dipartimento Economia della Lega, ha fatto tappa a Viareggio dove insieme a Massimiliano Baldini, candidato al Consiglio Regionale per la Lega nel collegio della Provincia di Lucca, ha incontrato i rappresentanti delle categorie economiche e tanti riferimenti del mondo delle attività presso la sede di Confcommercio.

E’ stato un incontro molto proficuo – dichiara Massimiliano Baldini – perchè abbiamo focalizzato le tante richieste che provengono dal mondo imprenditoriale, commerciale, turistico della Versilia ed il Senatore Bagnai ha risposto con puntualità alle tante domande, facendo presente le proposte avanzate dalla Lega in Parlamento e prendendo nota di tutte le segnalazioni esplicitate nel corso dell’incontro.

Nel corso della mattinata il Sen. Alberto Bagnai, insieme a Massimiliano Baldini ed al candidato Sindaco Barbara Paci, ha fatto visita alla Villa Puccini a Torre del Lago e si è soffermato al gazebo della Lega di Viareggio dove ha incontrato i candidati al Consiglio Comunale ed i militanti della Lega.

Sono molto soddisfatto – conclude Massimiliano Baldini – per l’impegno e l’attenzione che tutti i leaders della Lega hanno voluto rivolgere in questa campagna elettorale verso la mia città e verso la mia candidatura e quella dei ventiquattro candidati della Lega alle comunali di Viareggio con continue presenze giornaliere come quelle di Giancarlo Giorgetti, Massimiliano Romeo, Edoardo Rixi, Alessandro Panza, Guglielmo Picchi, Luca Toccalini, Mario Pittoni, Donatella Leganioli, Simone Billi e dello stesso daniele Belotti per non parlare di Susanna Ceccardi, la nostra candidata a Governatore della Toscana che ha aperto la sua campagna elettorale proprio a Viareggio ed è venuta più volte a sostenerci.

Pertanto, non posso che ringraziare i nostri Commissari della Toscana e della Provincia di Lucca, Daniele Belotti ed Andrea Recaldin, anche perchè ci aspetta un finale di campagna elettorale con i fuochi di artificio.

Infatti, giovedì 17 settembre sarà a Viareggio il Capogruppo alla Camera della Lega Riccardo Molinari e venerdi 18 settembre chiuderà Matteo Salvini che giunge in città per la quinta volta quest’anno e per la tredicesima volta dal 2015 ad oggi.