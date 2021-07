Bacini idrici in secca? L’Anbi lancia l’allarme

di Claudio Vastano

In occasione della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione, l’associazione dei consorzi di bacino ha rilanciato la proposta di realizzare nuovi invasi per la raccolta dell’acqua piovana. Questo, assieme a un progetto di ammodernamento della rete idrica nazionale, dovrebbe contribuire ad allontanare lo spettro dell’inaridimento dal nostro Paese (almeno per un po’).

Si stima che a causa di siccità e desertificazione, in tutto il mondo vadano persi quasi 1300 ettari di terra coltivata ogni ora. E’ un dato allarmante, soprattutto perché in un prossimo futuro il cambiamento climatico potrebbe aggravare questa situazione.

Nell’Unione Europea, l’8% del territorio è a rischio desertificazione; ciò riguarda in special modo Paesi come Spagna, Grecia, Italia, Cipro, Malta, Romania e Bulgaria. Il direttore dell’Anbi ha dichiarato che “in futuro sarà fondamentale adeguare i 200.000 chilometri del reticolo idraulico alla crisi climatica. Il nostro Piano per l’efficientamento della rete prevede 729 interventi di manutenzione straordinaria, sulla base di progetti definitivi ed esecutivi, capaci di attivare quasi 12.000 posti di lavoro, grazie ad un investimento di circa 2 miliardi e 365 milioni di euro”.