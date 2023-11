Oggi ho voluto realizzare il piatto che preparava sempre mia Madre nei giorni di grande festa come il Natale o la Pasqua: il Baccalà con Olive nere, Cipolla e Pomodorini Da bambina non lo amavo affatto, ma con il tempo l’ho rivalutato, un pò perchè a mio marito piace tantissimo il Baccalà .. un pò perchè voglio portare avanti le tradizioni della mia famiglia, trasmetterle ai miei figli per non far dimenticare le buone cose di una volta