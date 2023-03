Baccalà al forno con patate, pomodorini e olive

700g di baccalà (senza privarlo della pelle) ammollato e dissalato in acqua cambiata 3 volte al giorno per 3 giorni consecutivi. Altrimenti compratelo già pronto per l’uso.

In una ciotola versate i pomodorini, le cipolle e le patate affettate condite con sale, pepe, origano, olive ed olio. Amalgamate bene e versate tutto sul fondo di una teglia ricoperta da carta da forno. Preparate in una ciotola il composto di mollica frullata finemente , prezzemolo tritato e pecorino e poi una parte spolveratelo sulle patate. Quindi posizionate i filetti di baccalà con la pelle rivolta in basso e copriteli con il rimanente composto di mollica. Un bel giro d’olio su tutta la superficie ed infornate statico già caldo a 190* per circa 40 minuti. N.B. Fate attenzione a non “seccare” troppo il baccalà a causa di una cottura troppo prolungata.

ricette gustose