Baby Pit Stop al Palazzo delle Esposizioni di Lucca

Luccasenzabarriere ha donato una postazione per l’allattamento e un fasciatoio per neonati, nell’ambito del progetto nazionale di Unicef “insieme per l’allattamento”

Baby Pit Stop: il Palazzo delle Esposizioni di Lucca accoglie mamme, papà e bambini anche con una postazione per l’allattamento e un fasciatoio per neonati. È la novità inaugurata stamani (martedì 4 aprile 2023) grazie all’associazione Luccasenzabarriere, che ha donato gli arredi nell’ambito del progetto Unicef “insieme per l’allattamento”.

Domenico Passalacqua, presidente di Luccasenzabarriere e Silvana Miraglia, presidente di Unicef sezione di Lucca, hanno presenziato stamani insieme al presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Andrea Palestini, e al presidente della Fondazione Lucca Sviluppo, Alberto Del Carlo.

Gli arredi sono adesso a disposizione, durante gli orari di apertura del Palazzo delle Esposizioni: da martedì a domenica, dalle 15 alle 19 e durante tutte le iniziative che si svolgono all’interno dell’Auditorium.

Allattare è un gesto semplice e naturale che tutte le mamme dovrebbero poter fare ovunque: non ci sono orari fissi, né un numero definito di poppate nell’arco della giornata. Esistono molteplici modi di allattare ed è difficile per le mamme prevedere dove e quando il bambino chiederà di nutrirsi. I Baby Pit Stop UNICEF (BPS), ispirati all’iniziativa omonima de La Leche League (oltre 900 punti sul territorio nazionale in 10 anni), sono ambienti protetti, in cui le mamme si possano sentire a proprio agio ad allattare il loro bambino e provvedere al cambio del pannolino. Per questo l’UNICEF Italia, nell’ambito del Programma Insieme per l’Allattamento, si pone come obiettivo di realizzarne su tutto il territorio italiano, a cominciare dalle proprie sedi locali (i Comitati Provinciali e i Punti di Incontro). (da https://www.unicef.it/italia-amica-dei-bambini/insieme-per-allattamento/baby-pit-stop/).

Recentemente nel centro storico di Lucca si stanno attrezzando alcuni luoghi di accoglienza per l’allattamento e il cambio dei bambini, proprio in questi giorni anche al centro accoglienza turisti di piazzale Verdi.

