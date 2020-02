LIVORNO, 21 febbraio 2020 – “Si fa fatica a riflettere, privatamente, ma ancor di più pubblicamente sul fine vita. Se oggi i cittadini si battono per molti loro diritti, è raro che qualcuno protesti per vedere riconosciuta il proprio percorso di cure palliative e così, a oltre 10 anni dall’inserimento dei trattamenti nei livelli essenziali di assistenza, è ancora lunga la strada per diffonderne la cultura”. Così Costanza Galli, referente dell’Azienda USL Toscana nord ovest per la rete della cure palliative, ha delineato il quadro del proprio settore in occasione del convegno dal titolo “Diffondere la cultura delle cure palliative per aggiungere vita ai giorni”.

L’appuntamento, organizzato dalla Zona livornese in collaborazione con i Comuni di Livorno, Collesalvetti e Capraia, è una nuova tappa del percorso partecipativo per la costruzione e discussione del Piano integrato di Salute 2020 – 2022 che dovrà essere definito entro il 31 marzo.

“Ad oggi la situazione – spiega Laura Brizzi, Direttore della Zona Livornese – è ancora poco uniforme e spesso realizzata grazie all’apporto fondamentale delle associazioni. La nostra Zona è stata l’unica ad aver posto il “fine vita” e gli argomenti correlati, come la donazione di organi o le disposizioni anticipate di trattamento (Dat) comunemente definite “testamento biologico”, tra i temi da affrontare nel percorso partecipativo a dimostrazione di una cultura profondamente radicata. D’altra parte Livorno è stata tra le prime città in Italia ad avere un reparto di cure palliative fornendo indicazioni preziose per un servizio che venti anni fa era tutto da costruire. Serve su questi argomenti una maggiore consapevolezza, magari partendo da incontri pubblici come questo”.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche gli assessori alle politiche socio sanitarie di Livorno, Andrea Raspanti, e di Collesalvetti, Mascia Vannozzi, il medico del reparto di cure palliative, Elena D’Imporzano, e la coordinatrice infermieristica Barbara Bedina e il responsabile dello stato civile del Comune di Livorno, Giuseppe Simonetti.

In allegato alcune FOTO dell’incontro.

(Pierpaolo Poggianti)