Azalee Solbiatese espugna Porcari, profumo di sconfitta

CALCIO C DONNE – Nulla da fare per la Lucchese Femminile che inizia male il 2022. Non basta il debutto al centro dell’attacco di Benedetta Fenili. Ospiti subito in vantaggio con la Vischi che approfitta di un clamoroso svarione difensivo. In avvio di ripresa pareggio della Eletto ma la Pellegrinelli riporta avanti le varesine per il definitivo 1-2.

Voglia di volare e risalire la classifica per la Lucchese Femminile che apre il 2022 allo stadio comunale di Porcari divenuto ormai una sorta di quartier generale per la Pantera. Tarantino (in tribuna poichè squalificato) sa che la Azalee Solbiatese è avversario tosto ma si consola col debutto al centro dell’attacco della poderosa Benedetta Fenili, regalo post natalizio arrivato dallo Spezia e che alla Lucchese ritrova diverse compagne di squadra del Filecchio.

L’avvio però è traumatico. Al 2′ clamoroso svarione difensivo delle rossonere: la Vischi ringrazia e porta in vantaggio la Solbiatese. Gara subito in affannosa salita. Ci vuole una sollecita reazione. Sono ancora le neroazzurre ospiti a rendersi minacciose con la solita Vischi. Clamorosa al 13esimo l’occasione del pareggio sciupata in questo modo (vedere per credere) dalla Tata che ha perso confidenza con la via del gol. Insiste la Lucchese pungolata nell’orgoglio e da un partenza choccante. Ancora la Tata al 19esimo calcia al volo di poco sopra la traversa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Generosa pressione delle ragazze di Tarantino ma la Solbiatese si difende con ordine. Sul finire del tempo (37′) ancora Solbiatese: la Pellegrinelli raccoglie su una rimessa laterale e in mezzo rovesciata calcia a fondo campo.

Bello il gesto tecnico e balistico, non pericoloso però per la porta rossonera. Che vacilla vece al 44esimo con un palo della Solbiatese colto dalla Pellegrinelli. Ancora la Vischi allo scadere per poco non fa il bis ma stavolta il pallone sorvola la traversa. Si va al riposo sullo 0-1 e con il rammarico di aver complicato subito la gara in avvio al cospetto di un interlocutore forte e che non aveva bisogno di regali. Doppio cambio in avvio di ripresa per la Lucchese che prova ad invertire l’inerzia del match. Ed in effetti è così perchè dopo aver sfiorato il palo con la Fenili, buono il suo debutto al 2′, la Lucchese perviene al pareggio (4′).

Tiro improvviso e soluzione balistica coraggiosa di Marta Eletto, subentrata in avvio di ripresa al posto della Tata, che sorprende il portiere della Solbiatese con un tiro dai 40 metri. Pareggio che fa esplodere il numeroso pubblico presente sulle gradinate dello stadio di Porcari. Ma pochi minuti più tardi (12′) le ospiti si riportano in vantaggio con la Pellegrinelli. Proteste vibranti delle rossonere (in maglia bianca e pantaloncini rossi) per un presunto fallo sul portiere. Ma anche in questo caso la retroguardia di Tarantino è parsa tutt’altro che impeccabile. Tutto da rifare e quadro tattico complicato con le rossonere che prestano il fianco allungandosi in modo pericoloso. Così ancora la Pellegrinelli (26′) va vicinissima al 3 a 1 ma la sua conclusione fa “la barba al palo” come avrebbero detto gli antichi cronisti. Generoso finale della Lucchese che cerca il punto del pareggio. Ma non succede altro di rilevante. Dopo 4′ di recupero la gara si conclude col meritato successo per 2 a 1 della Solbiatese mentre la Lucchese paga a caro prezzo un paio di gravi disattenzioni e comincia male il nuovo anno. Domenica prossima altro impegno severo sul campo del Pavia.

fontenoitv