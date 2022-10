AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI L’OBIETTIVO È DI INCREMENTARE IL PATRIMONIO ERP

Pellegrini: “Un’opportunità per dare risposta alle difficoltà di molte famiglie”

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI L’OBIETTIVO È DI INCREMENTARE IL PATRIMONIO ERP

La Regione mette a disposizione 8 milioni di euro

SERAVEZZA – Il Comune aderisce all’opportunità di incrementare la disponibilità di alloggi pubblici da destinare all’edilizia residenziale pubblica. A seguito dell’approvazione, da parte della Regione Toscana, dei criteri per l’individuazione di immobili di proprietà di soggetti pubblici o privati da acquisire al patrimonio ERP dei Comuni, sono aperti – entro il prossimo 20 ottobre – i termini per la manifestazione di interesse.

In altre parole, i Comuni possono acquistare alloggi immediatamente disponibili e assegnabili che entrano così a far parte del patrimonio comunale, da assegnare a quei nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti e sulla base della vigente graduatoria.

I proprietari di immobili rispondenti ai requisiti indicati, possono cogliere questa opportunità di vendita per la quale la Regione ha messo a disposizione otto milioni di euro.

“Si tratta di una opportunità utile a contrastare il difficile momento storico che stiamo vivendo – spiega l’assessore al sociale Stefano Pellegrini -, una fase nella quale è palpabile l’aumento del disagio sociale causato dalla crisi economica che sta investendo un numero crescente di persone e questa opportunità potrebbe consentire di incrementare la disponibilità di alloggi pubblici da mettere a disposizione delle famiglie in difficoltà”.

Tra le condizioni previste, gli immobili devono corrispondere a un intero fabbricato o ad una porzione di fabbricato costituito da almeno quattro alloggi, gestibile autonomamente senza gravami condominiali e, quindi, con autonomia funzionale rispetto all’uso delle parti comuni.

Le unità abitative, di nuova costruzione o integralmente recuperate, devono essere completamente e immediatamente libere da persone, conformi allo strumento urbanistico vigente, in possesso di agibilità, in modo da essere immediatamente accessibili ed assegnabili.

Gli immobili oggetto di vendita non dovranno appartenere alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A7 (abitazioni in villini), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi e immobili di valore storico e artistico), inoltre non dovranno avere una classe energetica inferiore alla B, risultante da certificato redatto da tecnico abilitato, salvo gli immobili soggetti a vincolo storico-architettonico, con riferimento ai quali venga attestata l’impossibilità di conseguire la classe minima richiesta.

Altra condizione è che gli immobili, al momento della stipula del contratto definitivo, non dovranno essere gravati da ipoteche, mutui, diritti reali di godimento, vincoli di qualsiasi natura e specie, derivanti da sequestro o pignoramento, nonché da ogni eventuale iscrizione o trascrizione pregiudizievole e vincolo contrattuale.

Il Comune, attraverso la manifestazione di interesse con scadenza il prossimo 20 ottobre, individuerò e approverà le eventuali proposte che dovranno essere redatte su appositi moduli (disponibili nella sezione modulistica del sito all’indirizzo www.comune.seravezza.lucca.it) corredate dalla necessaria documentazione tecnica, per poi trasmetterle alla Regione entro il 31 ottobre.