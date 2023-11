AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AD ALTOPASCIO: SI CERCANO TRE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI

Altopascio, 9 novembre 2023 – Il Comune di Altopascio ha aperto un avviso di mobilità volontaria per l’inserimento a tempo pieno e indeterminato di tre istruttori amministrativi, ex categoria C del comparto funzioni locali. In particolare, si cerca una persona nell’ufficio cultura e turismo, una nell’ufficio servizi sociali e scolastici e l’altra in quello dei servizi demografici. L’avviso di mobilità volontaria è rivolto a persone già dipendenti della pubblica amministrazione, per presentare la candidatura c’è tempo fino alle 14 di mercoledì 6 dicembre.

I candidati, oltre a essere già dipendenti a tempo indeterminato e pieno di una pubblica amministrazione, devono essere inquadrati nel profilo professionale di istruttore amministrativo o contabile (o con profilo assimilabile, con diversa denominazione, ma analogo per contenuto professionale), ex categoria C. Per partecipare, inoltre, è necessario essere in possesso della patente (categoria B o superiore), non aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e avere il nulla osta preventivo alla mobilità da parte della propria amministrazione oppure essere dipendenti di un ente con più di 100 unità.

La domanda di ammissione dovrà essere consegnata entro le 14 di mercoledì 6 dicembre esclusivamente per via telematica tramite il Portale unico di reclutamento (https://www.inpa.gov.it). Il personale interessato a partecipare alla procedura dovrà inviare la propria candidatura, previa registrazione nel portale tramite sistemi di identificazione e autenticazione elettronica (es. SPID, CIE, CNS).

Ai fini dell’individuazione dei candidati idonei, verrà valutata l’esperienza professionale nell’ambito dell’ufficio per il quale si è proposta la propria candidatura, i titoli vari ritenuti utili al posto da ricoprire, la preparazione e le attitudini professionali, nonché la motivazione alla mobilità. Per la valutazione dei candidati la Commissione ha a disposizione 45 punti di cui 15 per il curriculum e 30 per il colloquio.

Il bando completo è disponibile qui: https://www.comune.altopascio. lu.it/pa/avviso-di-mobilita- volontaria-per-la-copertura- di-n-3-posti-a-tempo-pieno-e- indeterminato-di-istruttore- amministrativo-ex-cat-c-del- ccnl-funzioni-locali-presso- vari-uffici-ai-sensi-dell/.

Per eventuali ulteriori informazioni: www.comune. altopascio.lu.it; ufficio personale, 0583.240316; personale@comune. altopascio.lu.it.