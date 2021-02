Avvisi per Garante dell’infanzia e dell’adolescenza e per Garante delle persone con disabilità

Con determinazione n. 76 del 26/01/2021 sono stati approvati gli avvisi per la presentazione delle candidature per Garante dell’infanzia e dell’adolescenza e per Garante delle persone con disabilità.

L’istanza dovrà pervenire al Comune di Lucca, a pena di esclusione, entro lunedì 15 febbraio 2021 con una delle seguenti modalità alternative:

– invio tramite pec all’indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it;

– invio tramite raccomandata A.R. qui dando atto che l’Amministrazione non assume responsabilità per istanze che pervenissero oltre la data del 15 febbraio 2021;

– tramite consegna al protocollo comunale in piazza San Giovanni Leonardi, nelle ore di apertura al pubblico.