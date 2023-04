Avis festeggia i suoi 70 anni con un concerto del Coro Versilia e del coro ospite di Vigo Cavedine

Avis festeggia i suoi 70 anni con un concerto del Coro Versilia e del coro ospite di Vigo Cavedine

Nell’intervallo le premiazioni ai donatori meritevoli

L’AVIS di Pietrasanta festeggia i suoi settanta anni sabato 29 aprile con un concerto nell’ambito della Rassegna corale “Città di Pietrasanta” organizzata dal Coro Versilia di Capezzano Monte, diretto da Wilma Quadrelli. Quest’anno sarà ospite il Coro Cima Verde di Vigo Cavedine, provincia di Trento. Il concerto avrà luogo, come da qualche edizione a questa parte, nel bellissimo laboratorio di marmo Franco Cervietti, in via dello Statuario, in località Portone. I due cori si alterneranno sul palco esibendo il meglio del loro repertorio, proponendo brani di De Marzi, di Maiero, canti popolari trentini e una versione per coro maschile del famoso pezzo di De Andrè, Geordie. La serata prevede anche l’intervento di Massimo Villani, presidente di Avis Pietrasanta che quest’anno festeggia 70 anni dalla sua fondazione. Il coro trentino, diretto dal Maestro Gianluca Zanolli, si fermerà 2 giorni a Pietrasanta, avendo così l’occasione di visitare il centro storico, la marina e le nostre colline.

Il programma prevede tra l’esibizione del primo e del secondo coro, la premiazione dei donatori che in questi anni si sono distinti per la loro generosità negli ultimi 3 anni con il conferimento degli attestati di merito ai donatori. Al termine un rinfresco offerto a tutti i presenti da Avis Pietrasanta.

Il concerto avrà inizio alle ore 21 e l’ingresso sarà libero

“Abbiamo voluto festeggiare questa ricorrenza importante per la nostra associazione”, commenta il presidente di Avis Pietrasanta, Massimo Villani, “con un evento musicale di grande rilievo in collaborazione con il Coro Versilia di Capezzano che è una grande realtà del nostro territorio. Il volontariato è una scelta di vita, un modo di approcciarsi agli altri e chi dona il sangue, dona davvero qualcosa di sé. Crediamo che la donazione sia un vero e proprio atto di amore, anonimo, volontario che non ha alcun altra gratificazione se non il gesto in se stesso. Questa credo sia la grande forza del volontariato: speriamo che tra le tante persone che verranno al concerto nello studio di Franco Cervietti, altra ricchezza del nostro territorio, qualcuno prenda lo spunto per riprendere o iniziare a donare. E’ cambiato tantissimo da quando l’Avis nacque in seno alla Croce Verde di Pietrasanta, dove tutt’oggi abbiamo la sede, rimane lo spirito e la volontà di aiutare gli altri senza chiedere niente. Abbiamo reso omaggio ai nostri fondatori intitolando a loro i tre assegni al merito che saranno assegnati a ragazzi dell’Istituto di istruzione Superiore Don Lazzeri Stagi di Pietrasanta, simbolicamente oggi rendiamo omaggio a tutti coloro che in questi anni hanno fatto qualcosa per la nostra associazione e per gli altri”.