Avanti con gli asfalti sulle strade del comune di Lucca: questa settimana lavori in notturna su viale Carlo del Prete, via Papi e via Cavalletti

L’amministrazione ha stanziato 690mila euro per sistemare tratti di 66 strade nei quartieri dell’immediata periferia e nelle frazioni collinari. Altri 60mila euro serviranno invece per i lastricati del centro storico.



Proseguono a ritmo serrato -sulla base delle condizioni meteorologiche- i lavori di asfaltatura delle strade comunali. Gli interventi, per un importo complessivo di 690mila euro, sono stati programmati sulla base di specifici sopralluoghi effettuati dai tecnici degli uffici del Comune e sulla base delle segnalazioni pervenute nei mesi scorsi da parte dei cittadini.

I lavori sono suddivisi in due lotti. Per quanto riguarda il primo lotto, gli interventi sono iniziati lo scorso 7 settembre e ad oggi sono stati asfaltati tratti di strada in piazzale Verdi, nella Traversa I di Via Campioni, in via Romagnoli, in via Romana ad Antraccoli e in via Vecchia Romana. Altri interventi hanno interessato via dei Capannoresi e via dei Gianni, via della SS. Annunziata, nel tratto che va dal passaggio a livello in direzione Capannori. Restano da eseguire interventi (alcuni dei quali prevsiti in notturna) in via del Giardino Botanico e via del Calcio nel centro storico; viale Carlo del Prete, via Marconi e viale Marti sulla circonvallazione; viale Castracani, via Dante Alighieri e via vecchia Pesciatina; via dell’Acquacalda, via di Pulecino, via di Picciorana a Tempagnano, via di Tempagnano, via della Macchia a San Pietro a Vico; via di San Gemignano, Via del Brennero Nord, Via di Aquilea.

Le asfaltature del secondo lotto sono iniziate invece il 14 settembre: ad oggi risultano asfaltati tratti di strada tratti di via di Poggio, via Bordogna, via Vecchia di Nozzano e via delle Gavine; vie dei Borelli e della Billona, via Onacrog e via Pieve Santo Stefano, via delle Foreste e della Maulina. Asfalti anche in via di Mugnano, via Sorbano del Giudice, via Mattei, via dei Santeschi, via di Sillorivia del Bozzo, via delle Rose e via Cavalletti.

“Questa settimana – spiega l’assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini –, fra stanotte e domani notte, verranno effettuate le asfaltature di viale Carlo del Prete, via Papi e di via Cavalletti, nonché dell’incrocio fra la via Sarzanese e la via di Poggio a Nozzano. Tutti questi lavori verranno effettuati in orario notturno per ridurre al minimo le interferenze con il traffico veicolare e i relativi disagi per chi si muove in auto lungo queste arterie stradali. Più avanti, sempre di notte, saranno sistemati alcuni tratti di viale Europa, della rotatoria di via Ingrillini e della circonvallazione”.

Nelle prossime settimane saranno inoltre asfaltate la via Teresa Bandettini, via Consani, via Diodati, e via della Chiesa XXII, viale Cavour, viale Regina Margherita, viale Carducci, viale Giusti, via Paolettoni e via Squaglia, e via Urbicciani. In orario diurno un tratto della via Pisana, un ampio tratto della via del Tiro a Segno, e via Togliatti, via Amendola, piazzale Nobili, Infine saranno sistemate un tratto e la rotatoria di via Santa Maria del Giudice, via San Pantaleone e via Ponte Guasperini, via di Arsina.

