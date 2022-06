Autorità di Bacino tra le best practice europee con il Caso Dimostrativo Serchio

È uno dei 100 casi in grado di favorire l’adattamento al cambiamento climatico

Lucchesi: «una nuova dimostrazione del valore del sistema integrato di opere NBS

in un’area a elevata vulnerabilità, come quella del comprensorio del lago di Massaciuccoli»

30 giugno 2022 – Il Caso Dimostrativo Serchio, sviluppato dall’Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale, nell’ambito del progetto europeo “Phusicos – According to nature” è stato inserito dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), nei 100 casi di rilievo europeo in grado di sviluppare nel 2022 strategie di azione per favorire l’adattamento agli effetti del cambiamento climatico a lungo termine e incrementare la trasformazione verde (https://climate-adapt.eea. europa.eu/metadata/case- studies/the-integrated-system- of-nature-based-solutions-to- mitigate-floods-and-drought- risks-in-the-serchio-river- basin-italy).

Si tratta di obiettivi in linea con il Green Deal e la strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030. «È una nuova dimostrazione del valore delle scelte compiute da questa Autorità che hanno portato all’individuazione e realizzazione di un sistema integrato di opere NBS in un’area a elevata vulnerabilità, come quella del comprensorio del lago di Massaciuccoli – spiega Massimo Lucchesi, segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale – ma anche alla creazione di un percorso chiaro e condiviso a scala locale, nazionale ed europea in grado di aumentare la consapevolezza dei cittadini rispetto al tema dell’adattamento climatico e della transizione verde».