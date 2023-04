Autonomia abitativa per i giovani: incontro sul bando Co-mix

OGGI (martedì 4 aprile) alle ore 17.00 all’Informagiovani

Il progetto Co-Mix rende disponibili 2 alloggi situati in quartieri periferici del comune di Lucca, con lo scopo di creare esperienze di coabitazioni per le quali si prevede un accesso facilitato dei destinatari del progetto e servizi di supporto all’abitare.

Per questo saranno selezionati giovani in uscita dal proprio nucleo familiare di origine, oppure in uscita da percorsi di accoglienza socio-assistenziali. Grazie ad affitti a canone sostenibile e percorsi di accompagnamento all’abitare che stimolino dinamiche di collaborazione e reciproco rinforzo tra gli abitanti del quartiere, sarà possibile creare le condizioni per un vero processo di responsabilizzazione, indipendenza e auto-realizzazione. Saranno stimolati i rapporti e le sinergie tra coabitanti e vicinato nonché le capacità di accedere ai vari servizi di quartiere e della città in completa autonomia. A partire dalla selezione di giovani che risponderanno alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune, sarà proposto un breve percorso partecipativo e sarà avviata un’esperienza di coabitazione con un percorso di accompagnamento all’abitare.