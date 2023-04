“Autolinee Toscane e Regione si sono accorte soltanto adesso che autisti e controllori sono diventati dei pungiball?”

Trasporti, Capecchi-Fantozzi (Fdi): “Autolinee Toscane e Regione si sono accorte soltanto adesso che autisti e controllori sono diventati dei pungiball?”

“Esprimiamo la massima solidarietà al controllore preso a calci e pugni in Lucchesia nei pressi della fermata di Ponte a Moriano, occorre un piano straordinario per la sicurezza che coinvolga Autolinee Toscane, lavoratori e forze dell’ordine”

Lucca 07/04/2023 – “Autolinee Toscane e Regione si sono accorte soltanto adesso che autisti e controllori sono diventati dei pungiball? L’assessore Baccelli ha condannato l’aggressione subita da un controllore, preso a calci e pugni, in Lucchesia nei pressi della fermata di Ponte a Moriano sulle linea bus extraurbana E10 che da Fornoli va verso Lucca, ma le parole non sono più sufficienti serve un piano straordinario per la sicurezza che coinvolga Autolinee Toscane, lavoratori e forze dell’ordine. Tutti gli autobus, anche quelli delle linee periferiche, devono essere dotati di telecamere di sorveglianza e perché non coinvolgere le associazioni di volontariato dei Carabinieri in pensione, oppure i corpi di polizia privata come le guardie giurate per tutelare maggiormente la sicurezza di lavoratori e passeggeri?” dichiarano i Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione Trasporti, e Vittorio Fantozzi.

“Gli autisti dei bus sono aggrediti verbalmente e, con sempre più frequenza, anche fisicamente da passeggeri irrispettosi delle regole e infuriati per ritardi e sospensioni del servizio -sottolinea Capecchi e Fantozzi– Autolinee Toscane non sta garantendo la regolarità del servizio e questa situazione si scarica sul personale di bordo. Autisti e verificatori, grazie ai quali viene garantito ogni giorno il servizio pubblico, sono costretti ad uno stress lavorativo eccessivo. Autolinee dovrebbe effettuare anche un monitoraggio delle linee più a rischio o delle zone in cui si registra un numero maggiore di casi di aggressione”.