Auto si ribalta in un canale: tutti illesi

Rocambolesco incidente ieri primissimo pomeriggio a Capezzano Pianore. Uno scontro tra un furgoncino Fiat ed una utilitaria Opel all’incrocio tra via del Paduletto e via dei Bersaglieri.

L’auto, guidata da un uomo di 71 anni, è finita in canale che fiancheggia la strada, ribaltandosi. Per fortuna il conducente e la moglie che si trovava a bordo non hanno riportato gravi conseguenze. Illeso anche il conducente del furgoncino, un uomo di 31 anni. Sul posto gli agenti della Polizia municipale di Camaiore per ricostruire la dinamica dei fatti e stabilire le cause del sinistro. Intervenuti anche i Vigili del fuoco e il 118.