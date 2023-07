Auto investe un motociclista e fugge.

Auto investe un motociclista e fugge. 40enne finisce in ospedale

GROSSETO – Sarebbe stata un’auto pirata ad investire il motociclista rimasto ferito questa notte in un incidente in via Senese. L’auto, un’utilitaria, sarebbe piombata addosso al motociclista,

All’incidente hanno assistito un paio di testimoni che hanno chiamato i soccorsi. Sull’incidente ci sono indagini in corso da parte della Polizia municipale per omissione di soccorso.

L’uomo di 40 anni è stato trasferito al Pronto soccorso del Misericordia per i traumi riportati. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto l’ambulanza della Misericordia di Grosseto.