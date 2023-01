Auto incendiata a Fornaci, denunciato un 50enne versiliese

BARGA – I carabinieri di Barga e Castelnuovo hanno denunciato un 50enne versiliese ritenuto responsabile del tentato incendio di un’auto a Fornaci nell’autunno dello scorso anno. Le fiamme, appiccate con della diavolina ai pneumatici dell’auto di un 42enne, erano state spenta da alcuni passanti prima che potessero avvolgere l’intera auto.

I sospetti si erano immediatamente concentrati nei confronti del 50enne versiliese che da qualche tempo abita in Media Valle, che al termine delle indagini è stato denunciato dai carabinieri per il reato di danneggiamento seguito da incendio. Dagli accertamenti è emerso che la vittima e il presunto incendiario in passato si conoscevano, tanto che il movente sembra maturato a seguito di precedenti dissidi tra i due.

fonte noitv