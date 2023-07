Auto finisce in un burrone, muore dipendente della Poliservice

Il deceduto era un impiegato e stava tornando a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Purtroppo, le circostanze del sinistro non sono ancora del tutto chiare, ma le autorità stanno indagando per determinare le cause esatte dell’accaduto.

Nel tranquillo paese di Pretara, situato nella splendida Isola del Gran Sasso, si è verificato un disperato sinistro stradale che ha lasciato un decesso: un dipendente della rispettabile azienda Poliservice. Il malcapitato stava compiendo una visita istituzionale alle rinomate sorgenti del Ruzzo, ma purtroppo la sua missione si è trasformata in una disgrazia che ha colpito tutti i presenti.

Nonostante gli sforzi delle autorità locali per fornire informazioni dettagliate, al momento non è stato ancora possibile acquisire informazioni sul nome dell’infortunato. Le prime notizie, tuttavia, riferiscono che il fuoristrada di proprietà dell’azienda acquifera, con quattro persone a bordo, è scivolato in un burrone. Un destino crudele ha condannato una persona ad essere intrappolata all’interno dell’abitacolo, la quale non ha avuto scampo, perdendo la vita in quel disperato sinistro.

Fortunatamente, gli altri tre passeggeri sono rimasti illesi, ma sicuramente affranti da questa disgraziata esperienza. Il veloce intervento dell’elicottero di emergenza sanitaria, giunto appositamente da Pescara, sta attualmente collaborando con le efficienti squadre dei vigili del fuoco. Il loro obiettivo comune è garantire l’assistenza medica necessaria e fornire aiuti tempestivi a coloro che sono rimasti coinvolti nel sinistro.