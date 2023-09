Auto contro scooter, due feriti gravi sulla Sarzanese

LUCCA – Grave incidente stradale sulla via Sarzanese a Maggiano. Coinvolte un’auto, una Fiat 500 e uno scooter. Secondo una prima ricostruzione la vettura stava entrando in strada da via Casanova mentre lo scooter proveniva da Lucca e si dirigeva verso il Monte Quiesa.

L’impatto è stato violento. Ad avere la peggio le due persone a bordo dello scooter , un uomo di 57 anni e una donna di 53. Entrambi hanno riportato trauma cranico e fratture arti inferiori e sono stati portati in codice rosso a Cisanello. Conseguenze più lievi per il conducente dell’auto. Oltre all’elisoccorso Pegaso sono intervenute l’automedica di Lucca, l’ambulanza della Croce Verde di Ponte a Moriano e quella con infermiere della Misericordia di Massarosa e Pegaso 1. Sul posto anche la Municipale di Lucca per i rilievi.