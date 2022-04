Ausili e protesi: dal 2 maggio domande anche on line

28 aprile 2021. L’azienda USL Toscana nord ovest informa che a partire da lunedì prossimo, 2 maggio, sarà possibile presentare domanda per richiedere la concessione di ausili assistenziali e protesi anche online.

Un apposito modulo sarà disponibile sul sito dell’Asl nella sezione “Come fare per” cliccando sulle pagine “Richiedere un ausilio assistenziale“ o “Richiedere un ausilio complesso“, dove sono raccolte tutte istruzioni necessarie a presentare domanda secondo le varie modalità.

Il metodo via web semplifica la procedura, permettendo all’utente di accedere al servizio senza spostarsi da casa.

Per l’invio della domanda online è necessario allegare la scansione dei seguenti documenti: prescrizione del medico; tessera sanitaria; documento di riconoscimento.

Il modulo compilato sarà poi trasmesso direttamente all’Ufficio protesi che prenderà in carico la richiesta. In seguito sarà rilasciato dal sistema un documento contenente la data di invio e alcune informazioni. E’ necessario scaricare il documento o stamparlo in quanto è valido come ricevuta di avvenuto invio.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito dell’Azienda Usl Toscana nord ovest nella sezione “Guida ai servizi”, cliccando sulla pagina “Assistenza protesica”, dove sono disponibili tutte le informazioni per sapere come attivarla e quali persone ne hanno diritto.