AUSCHWITZ – NOMADI – La Canzone del Bambino nel Vento – SHOAH – GIORNATA DELLA MEMORIA – January 27

27 gennaio,viaggio nella memoria : la Shoah – Silenzio e ricordo,la voce dei senza voce parlera’ per sempre. (luigi salzarulo) -il 27 gennaio 1945,l’esercito sovietico entro’ nel campo di concentramento di Auschwitz,scoprendone e rivelandone al mondo l’orrore.La canzone e la musica appartengono a coloro che ne detengono i diritti.Pubblico questo video senza scopo di lucro in memoria delle vittime dell’olocausto. – Circolo del Viaggiatore Lioni per la Giornata della Memoria . – ” La canzone del bambino nel vento” ( Auschwitz ) di Francesco Guccini e’ eseguita dai Nomadi .