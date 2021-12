Aumentano le aperture serali dei negozi a Lucca; 21, 22 e 23 dicembre

La decisione è scaturita dalle tante richieste pervenute da parte dei consumatori e dalla volontà di arricchire l’apertura dei negozi con alcuni eventi collaterali a tema natalizio che, per evitare assembramenti in città, verranno distribuiti su tre serate. “Anche quest’anno -afferma il presidente Matteo Pomini – “il nostro Ccn mette a disposizione della città, tutto il suo impegno per cercare di rendere più accogliente e caldo il Natale a Lucca. Gli eventi, che saranno resi noti a breve, verranno offerti direttamente dal Ccn e non necessiteranno dunque di alcun contributo da parte dei commercianti o di altri soggetti esterni. Le aperture dei negozi, naturalmente, sono del tutto facoltative e ricondotte alla volontà di ciascun imprenditore, ma il nostro auspicio è che ad aderire sia il maggior numero possibile di attività, così da poter vivere tre serate piacevoli sotto tutti i punti di vista”.