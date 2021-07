Aumentano i contagi ma la movida non si ferma

Versilia – Preoccupa l’innalzamento della curva dei contagi in Provincia di Lucca, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 35 dei 243 nuovi casi di positività in Toscana

Un contagio che sta correndo soprattutto tra i giovani dato che il 45% dei nuovi positivi hanno un’età compresa tra gli 0 e i 18 anni.

Una situazione che ha portato la direzione dell’ospedale Versilia a riaprire la bolla Covid, non tanto per le patologie legate direttamente alla malattia, ma per chi, ricoverato per altre ragioni, risulta positivo al tampone.

Ma intanto, in Versilia, la movida serale sta alimentando numerose polemiche. Questi sono alcuni fotogrammi di un video girato sulla marina di Torre del Lago sabato sera, che testimoniano una situazione fuori controllo, che stona totalmente con la perdurante chiusura delle discoteche imposta dal Governo. E in molti sono a chiedere ai sindaci ordinanze ad hoc per far cessare la musica serale nei locali ed evitare così assembramenti.

A Forte dei Marmi invece un locale storico ha deciso la chiusura precauzionale per sospetti casi di Covid tra il personale. Una decisione definita di estrema maturità da parte del sindaco Bruno Murzi che, in un video su FB ha anche smentito le fake news che circolavano nei giorni scorsi di numerose chiusure di bagni e attività commerciali nel comune.