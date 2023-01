Auditorium Da Massa Carrara, lunedì (23 gennaio) parte il cantiere per l’efficientamento

Lavori al via grazie a fondi del Pnrr. Off limits i campi da tennis e basket del Cavanis

Uno spazio per lo spettacolo più efficiente, con una migliore illuminazione, minori consumi e costi di gestione. Sarà allestito lunedì (23 gennaio) il cantiere che renderà l’auditorium comunale Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari un luogo più confortevole e più rispettoso dell’ambiente. Il progetto si è aggiudicato un finanziamento europeo nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e punta a rafforzare il ruolo strategico del teatro del Cavanis per le politiche culturali di tutta la Piana di Lucca.

La ditta che è risultata vincitrice dell’appalto pubblico inizierà con la realizzazione di una platea in cemento, posizionata vicina al cancello di ingresso, sulla quale insisterà la tettoia con pannelli fotovoltaici per alimentare l’intero auditorium. Un intervento che si inserisce in un contesto di valore storico, come quello del complesso Cavanis, e che ha ricevuto l’autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali. Per ragioni di sicurezza da lunedì sarà quindi interdetto l’accesso al campo da tennis e al campo da basket. Rimarrà regolarmente consentito l’ingresso all’istituto tecnico Benedetti, alla biblioteca, agli uffici pubblici e ai locali di proprietà della parrocchia.

“Il nostro auditorium è già un punto di riferimento per il teatro amatoriale e professionistico – commenta Franco Fanucchi, assessore ai lavori pubblici – e mira a divenire ancora più bello e funzionale. Il nostro Comune si è per questo aggiudicato un finanziamento Pnrr, dimostrando capacità di progettare con visione e concretezza. Grazie a tutti i professionisti che hanno lavorato con l’amministrazione per questo risultato e, soprattutto, all’ufficio tecnico comunale”.

L’impianto di produzione di energia elettrica fotovoltaica avrà una potenza di 7,2 kilowatt e, grazie a un sistema di batterie di accumulo agli ioni di litio con regolatore di carica, renderà l’energia incamerata disponibile quando necessaria. Sarà così possibile ridurre l’impatto ambientale, massimizzare l’autonomia nei confronti del fornitore di energia e quindi contenere i costi di gestione.

L’auditorium, inoltre, potrà contare su aria sanificata: un aspetto che l’amministrazione comunale ha ritenuto indispensabile per uno spazio chiuso che si presta alla presenza prolungata di persone, soprattutto dopo l’esperienza della pandemia di Covid-19. Verrà quindi installato un sistema di purificazione a basso consumo, in grado di agire sull’aria e sulle superfici in modo continuativo, capace di contrastare virus, muffe, batteri e pollini con un’efficacia che arriva al 99 per cento. Un processo naturale, che non si serve di sostanze chimiche né le produce, e che migliora il comfort ambientale anche grazie all’azione sui fumi e sugli odori.

Anche l’impianto di riscaldamento sarà ottimizzato in modo da ottenere un risparmio energetico superiore al 30 per cento. Sono previste valvole termostatiche, per garantire l’erogazione del calore solo dove e quando serve, nelle giuste quantità. Per ridurre le dispersioni termiche saranno sostituiti anche i portoni in legno della sala, la porta d’ingresso principale e alcune finestre.

Infine sarà rinnovato completamente l’impianto di illuminazione, con led ad alta efficienza e una vita utile di ben 100mila ore che andranno a sostituire i corpi illuminanti tradizionali. Si stima una riduzione dei consumi del 40 per cento rispetto ad altre tecnologie e un significativo contenimento delle spese di manutenzione. Delle nuove sorgenti beneficeranno anche le attrezzature di scena del teatro e l’auditorium acquisirà un aspetto più funzionale e moderno.