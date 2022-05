Attraverseremo il lago ammirando il panorama e ascoltando le informazioni naturalistiche e storiche che verranno fornite lungo il tragitto. Una volta sbarcati raggiungeremo, camminando lungo la pista ciclopedonale, il confine con la bonifica pisana dove potremo capire l’impatto che l’uomo ha avuto su quest’area, che fu in origine parte del vecchio letto del Lago e successivamente zona palustre. Dopo con una breve camminata, che presenta un dislivello di 80 metri con fondo sconnesso, raggiungeremo quelle che furono le terme di un’antica Villa Patrizia Romana e ammireremo il panorama che si estende dal Lago fino al mare. Dopodiché raggiungeremo i camminamenti dell’oasi Lipu per ammirare le specie di uccelli acquatici che popolano le aree del Lago e una volta completato il giro, rientreremo a Torre del Lago. Il ritrovo sarà alle 09:30 davanti al punto d’imbarco di Navilago, sul Belvedere Puccini a Torre del Lago. La partenza è prevista per le 10:00 e il rientro è previsto per le 17.

Quota totale: 25€, costo servizio guida ambientale escursionistica + servizio battello. Quota ridotta: gratis, bambini/e fino a 6 anni; 10€ bambini/e fino a 13 anni.

Per prenotazioni, compilare il modulo online che si trova sul sito seguendo il link: www.verdesalmastro.com/attraverso-lago-massaciuccoli/

Per dubbi o domande contattare il numero: +39 392 164 6363 o l’indirizzo email: info@verdesalmastro.it

N° minimo partecipanti: 10 – minori solo se accompagnati. La guida si riserva il diritto di annullare l’evento in caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Le iscrizioni chiuderanno due giorni prima dalla data dell’evento (un “parteciperò” all’evento Facebook, non vale come iscrizione). Disposizioni in materia anti Covid-19 come da direttive vigenti in data dell’evento per attività di gruppo.