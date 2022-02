Non avendo alternativa, quel papà l’ha pregata di prendere con sé i ragazzini, dando ai figli un bacio e abbottonando i loro cappotti per proteggerli dal freddo. Così Nataliya, che ha anche lei due #figli – uno poliziotto ed una infermiera – che sono rimasti in Ucraina per servire il Paese, ha preso per mano i due ragazzini, accogliendo la richiesta straziante di quello sconosciuto e si è incamminata verso l’Ungheria.

“Il loro padre mi ha semplicemente consegnato i due bambini e si è fidato di me, dandomi i loro passaporti per portarli a casa, in salvo” ha detto la donna che proviene dalla stessa città del papà dei due ragazzi. Non appena sono entrati in Ungheria i tre si sono sistemati con altri rifugiati su una panchina, avvolti da un plaid, fin quando quel silenzio così pesante non è stato rotto dal cellulare del ragazzo che ha squillato e in un pianto senza fine ha parlato con sua madre, Anna Semyuk, che li stava aspettando poco dopo il confine.