ATTIVO IL NUMERO PER SEGNALARE I DANNI CAUSATI DAI CINGHIALI

BORGO A MOZZANO, 16 ottobre 2021 – Il Comune di Borgo a Mozzano attiva un numero per raccogliere le segnalazioni di eventuali danni prodotti dalla presenza di cinghiali sul territorio. Un’opportunità fornita agli agricoltori e non solo per sostenerli e aiutarli nella gestione di quello che, spesso, è un problema anche di carattere economico.

«I cinghiali – commenta la consigliera Rosetta Viviani – rappresentano un serio problema non solo per i danni arrecati al territorio ma anche per l’incolumità delle persone. Come commissione agricoltura e risorse faunistiche abbiamo affrontato la situazione fin dall’inizio: per questo all’interno della commissione sono rappresentate anche le cinque squadre di persone dedite alla caccia al cinghiale attive sul territorio. Come Comune non abbiamo competenze dirette per quanto riguarda i risarcimenti che i cittadini potranno chiedere: quello che vogliamo fare è mettere a disposizione un canale di comunicazione per intervenire il più naturalmente possibile».

In caso di danni da cinghiale è possibile contattare il numero 333.4308790: il servizio non comprende eventuali danneggiamenti causati da caprioli, cervi, lupi o altri animali.