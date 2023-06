Attività rumorose, in vigore l’orario estivo

Attività rumorose, in vigore l’orario estivo

E’ entrata in vigore – e lo sarà fino al 10 settembre – la regolamentazione estiva delle attività rumorose per i centri abitati di Pietrasanta.

In base alla nuova ordinanza sindacale, potranno svolgersi solo nei giorni feriali e nella fascia oraria 9-13 e 16-20 le mansioni legate a cantieri edili (anche per le normali lavorazioni), attività artigiane, commerciali e simili che comportino l’uso di macchine, strumenti e attrezzature con emissioni di rumore; opere di giardinaggio che implichino l’uso di tosaerba e falciatrici e qualsiasi altra attività di svago che comporti l’uso di macchine, strumenti ed attrezzature rumorose. Queste limitazioni riguardano anche i dispositivi di allarme acustico antifurto, che dovranno essere regolati di conseguenza e sui tempi massimi previsti dalla legislazione in materia.

Sono, invece, esclusi da questa limitazione gli interventi di pubblico interesse, eseguiti direttamente dal Comune con proprio personale o affidati dallo stesso a ditte incaricate, le attività relative alle forniture di gas, luce, acqua, al servizio di fognatura nera e di rete telefonica fissa, qualora rivestano carattere di urgenza, i lavori di messa in sicurezza, le attività sportive esercitate in impianti pubblici o privati.

Il Comune ricorda che non rilascerà, per attività di cantiere, autorizzazioni in deroga ai limiti acustici e anche nelle fasce orarie in cui le mansioni rumorose sono consentite, dovranno comunque rispettare i limiti di rumorosità imposti dalla normativa e dal piano di zonizzazione acustica vigenti. La violazione alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sarà punita ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs.. 267/2000.