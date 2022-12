ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIA NELLE 4 SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPANNORI

ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIA NELLE 4 SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPANNORI GRAZIE AL PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE SLURP

Torna anche alla scuola dell’infanzia di Capannori, oltre che alle scuole dell’infanzia di Lunata, Carraia e Colognora, il progetto ‘Il corpo e il movimento’ promosso dall’associazione ‘Slurp’ di cui fanno parte Soroptimist, Lions ‘Le Mura’ e Lions ‘Lucca Host’, Unione veterani dello sport, Rotary Club e Panathlon International Club Lucca, con la collaborazione e il contributo del Comune di Capannori e la collaborazione di ‘Libertas Lucca’. I bambini dai 3 ai 6 anni che frequentano le quattro scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Capannori potranno quindi svolgere attività ludico-motoria con istruttori specializzati.

“E’ con soddisfazione che vediamo la ripresa anche per questo anno scolastico di questo bel progetto che consente di praticare attività motoria, soprattutto attraverso il gioco, già dalla scuola dell’infanzia e non solo a partire dalla scuola primaria – spiega l’assessore allo sport Lucia Micheli –. L’attività motoria è di fondamentale importanza sia per quanto riguarda il benessere psico-fisico che lo sviluppo della socialità ed è quindi importante iniziare a praticarla il prima possibile. Ringraziamo quindi l’associazione Slurp per portare avanti questa iniziativa dando continuità ad un’attività molto apprezzata dai più piccoli e dalle loro famiglie”.

L’attività motoria prevede esercizi finalizzati ad insegnare in particolare, il coordinamento, le posture corrette, l’equilibrio e nel complesso è volta anche a migliorare l’autostima, l’autoefficacia e l’inclusione sociale favorendo così il bambino nella sua crescita globale.