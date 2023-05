Attività formativa gratuita con il Bando

Un nuovo progetto, ideato e organizzato da La Giubba APS in collaborazione con la Compagnia Il Giunco attraverso la formazione sulle attività di interazione col territorio tipiche del Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico , si aggiudica il finanziamento del Bando siete presente – con i giovani per ripartire 2023, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca .Il Bando sostiene gli enti del terzo settore in progetti che valorizzino il protagonismo giovanile, prevedendo percorsi di crescita e qualificazione, sia di carattere formativo che soprattutto esperienziale, dei giovani già inseriti nelle organizzazioni come di quelli esterni ad esse.

Il progetto Storie in circolo. Dalla memoria al digitale – generazioni insieme per “vivere” nel territorio, infatti, si rivolge ai giovani con lo scopo di fornire loro un percorso di apprendimento personale spendibile sia nelle attività interne come soci de La Giubba e operatori del Museo, sia nella propria vita lavorativa. Il progetto è un percorso gratuito di formazione, con rilascio di attestato finale, rivolto a massimo 10 giovani che, sotto la guida di professionisti e docenti universitari, avranno la possibilità di lavorare sul patrimonio orale del territorio secondo diverse fasi: dalla riscoperta della tradizione orale con la raccolta delle storie dalla viva voce degli anziani del territorio, alla loro successiva catalogazione e digitalizzazione, fino alla restituzione alla comunità utilizzando i più innovativi sistemi multimediali, il disegno e la progettazione di percorsi turistici. Il progetto vuole favorire il senso di appartenenza al territorio e lo scambio intergenerazionale, perseguendo anche un fine sociale nel sostenere il benessere psicologico degli anziani, valorizzati in quanto fonti dirette di una memoria ancora fondamentale per la vita della comunità.

Storie in circolo si rivolge a quei giovani, fra i 16 e i 35 anni d’età, residenti in Toscana, con interessi orientati verso le tradizioni popolari, i beni culturali, l’antropologia, la ricerca di gruppo e la sperimentazione di nuove competenze tecnologiche. Il corso si svolgerà da fine di giugno ad inizio settembre 2023 per la durata complessiva di 120 ore, di cui 42 in presenza, con rimborso spese. Termine ultimo di iscrizione alle selezioni: 11 giugno 2023, compilando il modulo al link https://bit.ly/storieincircolo.

Informazioni: https://lagiubba.org – info@lagiubba.org – +393519527312 (anche con WhatsApp) – +393286366966