ATTIVATO IL SERVIZIO ‘INFORIUSO’ PER ORIENTARE I CITTADINI VERSO IL RIUSO DEGLI OGGETTI

Del Chiaro:”Si tratta di una delle prime iniziative realizzate nell’ambito del Sistema Municipale del Riuso di recente costituzione”

A Capannori è stato attivato il servizio ‘InfoRiuso’ con l’obiettivo di orientare i cittadini verso i circuiti del riuso presenti sul territorio, promuovendo così questa buona pratica, con cui si vuole evitare che oggetti e materiali usati diventino rifiuti da conferire in discarica, ma possano invece avere una seconda vita in un’ottica di economia circolare.Si tratta di uno sportello che i cittadini possono contattare per ricevere informazioni su dove e come poter portare gli oggetti usati o di cui intendono disfarsi (mobili, abiti, materiali informatico, giochi ecc..) prima di conferirli presso le isole ecologiche di Ascit, evitando così che diventino rifiuti. I cittadini saranno indirizzati alle realtà del territorio che fanno parte del Sistema Municipale del Riuso: Nanina Società Cooperativa Sociale, Lillero, Agricola Calafata, Hacking Labs, Miniere Urbane, Bi-Done centro riuso creativo, Comitato Rionale Santa Caterina, Legambiente Capannori e Piana Lucchese, Terra di Tutti, Comitato Studenti per i Diritti allo Studio 2008, Associazione Paideia, insieme per l’educazione, Associazione Per Lammari.

Il servizio informativo è rivolto anche alle aziende che vogliono rimettere in circolo scarti di produzione o giacenze di magazzino.

Si tratta di una delle prime azioni promosse nell’ambito del Sistema Municipale del Riuso recentemente costituito dal Comune nell’ambito di ‘Reusemed’ – il progetto finanziato dall’Unione Europea con il Programma ENI CBC Med, per incoraggiare il riutilizzo e la riparazione di oggetti di cui Capannori fa parte – con lo scopo di mettere in rete e valorizzare le varie realtà del riuso già presenti sul territorio, e di favorire la nascita di altre. Il Sistema Municipale del Riuso vede la collaborazione di Ascit, del Centro di Ricerca Rifiuti Zero coordinato da Rossano Ercolini e di tutte le realtà del territorio che operano in questo ambito e che hanno aderito alla rete.

“Recentemente abbiamo dato vita al Sistema Municipale del Riuso con l’obiettivo di garantire un migliore coordinamento tra le tante realtà associative e imprenditoriali del territorio che si occupano di riuso degli oggetti e dei materiali, dare loro un supporto per potenziare gli ottimi risultati già raggiunti e facilitare l’accesso dei cittadini ai circuiti del riuso garantendo un punto di riferimento unitario – spiega l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro-. In questi anni sono tante le esperienze che si sono sviluppate in questo settore con riferimento a vari materiali, dai mobili ai vestiti, dalle biciclette agli scarti alimentari fino alle apparecchiature informatiche, anticipando quella che poi è diventata la strategia europea di economia circolare. Con l’istituzione della rete del riuso mettiamo a sistema questa preziosa realtà per valorizzarla e svilupparla ulteriormente con l’obiettivo di far divenire Capannori ‘capitale’ europea del riuso. ‘InfoRiuso’ è uno sportello semplice e utile per il cittadino che tutti possono contattare per chiedere e ricevere informazioni su dove poter conferire gli oggetti usati garantendogli così una seconda vita e una nuova utilità”.

E’ possibile contattare InfoRiuso telefonicamente chiamando il numero dedicato 353 4314224, tramite whatsapp o inviando una mail all’indirizzo riuso@comune.capannori.lu.it. Il servizio è attivo il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 14.00 alle 17.00.