ATTIVA DA OGGI (martedì) LA SEZIONE DI E-COMMERCE DEDICATA AI NEGOZI DI CAPANNORI SULLA PIATTAFORMA ‘TOWNFORYOU’

ATTIVA DA OGGI (martedì) LA SEZIONE DI E-COMMERCE DEDICATA AI NEGOZI DI CAPANNORI SULLA PIATTAFORMA ‘TOWNFORYOU’

Sarà on line da oggi pomeriggio (martedi) la sezione di e-commerce dedicata ai negozi di prossimità di Capannori sulla piattaforma locale di marketplace Townforyou (www.townforyou.com). Sono oltre 30 le attività commerciali capannoresi e le associazioni che hanno già aderito a questo nuovo servizio di commercio on line nato dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, i Centri commerciali naturali (CCN) del territorio, che così sono stati messi in rete, e le associazioni di categoria.

Varie le tipologie merceologiche presenti: si va dalla lavanderia alla gioielleria, dall’abbigliamento alla ferramenta fino alla pasticceria e alla parrucchiera. Questo strumento nasce a seguito di un bando con cui il Comune ha messo a disposizione dei centri commerciali naturali un finanziamento che copre il 70% del costo del progetto. Il servizio è nato per favorire la vendita e l’acquisto dei prodotti dei negozi di vicinato tramite internet offrendo anche un servizio di consegna a domicilio. La presenza delle attività aderenti sulla piattaforma sarà gratuita per almeno un anno e le adesioni restano aperte. Per aderire è necessario rivolgersi ai referenti dei Centri Commerciali Naturali del territorio.