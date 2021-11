ATTESA PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ‘L’ORO DI LUCCA’ DI PAOLO BOTTARI

C’è grande curiosità e interesse per rivedere l’ex mister rossonero Corrado Orrico che lunedì 15 novembre, alle ore 18, presenzierà a Capannori, nella sala consiliare del Palazzo comunale, alla presentazione del libro sulla storia dello sport lucchese “L’Oro di Lucca” del giornalista e scrittore storico Paolo Bottari, la cui distribuzione inizierà prossimamente.

Sarà lui il più atteso ma sarà in buona compagnia. Diversi gli ex giocatori rossoneri presenti e tra questi ci sarà la bandiera di ieri e di oggi, Bruno Russo, per ripercorrere gli anni della cavalcata in serie B. Non si parlerà solo di calcio, come nel libro dove vengono descritte le gesta e le imprese dei più grandi atleti lucchesi di tutti i tempi, corredate di foto e ritagli di giornale d’epoca. Ci sarà infatti spazio anche per l’atletica con l’olimpionico Nicola Vizzoni, per il ciclismo con Brunello Fanini e la campionessa del mondo Edita Pucinskaitè, per il tiro al volo con l’olimpionico e attuale CT della nazionale, Albano Pera, per uno sport dalle mille sfaccettature e con un elenco di campioni destinato ad allungarsi in questi ultimi giorni.

Saranno poi presenti il paratleta Stefano Gori e i ragazzi degli Special Olympics Allegra Brigata. La presentazione sarà introdotta dai saluti del sindaco Luca Menesini, del presidente del Coni Lucca, Stefano Pellacani e del presidente del Panathlon Lucca, Guido Pasquini.

Condurrà questo pomeriggio di sport, il giornalista Sirio Del Grande. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail a iniziative@comune.capannori. lu.it o telefonando ai numeri 0583 428253-420211. E’ necessario il Green Pass.